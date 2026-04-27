Crimson Desert стала гордостью Кореи: премьер-министр страны отметил ее стремительный успех

Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок публично отметил успех Crimson Desert от Pearl Abyss, назвав игру важным событием для всей местной игровой индустрии. По его словам, проект не только установил рекорд продаж, но и помог популяризировать корейскую культуру в мире.

Ким Мин Сок лично прокомментировал успех проекта в соцсети X, отметив, что игра стала важным достижением для всей индустрии видеоигр страны, сообщает PCGamer.

Почему Crimson Desert стала настолько важной для Южной Кореи?

По словам главы корейского правительства, игра продалась тиражом в 5 миллионов копий всего за 26 дней после релиза, что стало самым быстрым результатом в истории корейских консольных игр.

Премьер подчеркнул, что дело не только в финансовом успехе. Он отдельно отметил то, как разработчики интегрировали в проект элементы корейской культуры. Говорится, в частности, о тхэквондо и традиционной корейской кухне, которые органично вписались в мир игры.

По его мнению, именно это позволило Crimson Desert открыть новую страницу для так называемого K-content – культурного экспорта Южной Кореи, который уже давно ассоциируется с музыкой, сериалами и кино.

Ким Мин Сок заявил, что это достижение стало важным поворотным моментом, который демонстрирует способность местной игровой индустрии развиваться на различных платформах, в том числе и на консолях. Он также отметил,, что правительство готово взять на себя ответственность за дальнейшую поддержку отрасли.

По его словам, государство планирует активно способствовать развитию индустрии, чтобы K-games смогли стать еще одной опорой корейского культурного экспорта наравне с K-pop и другими направлениями.

Пока непонятно, идет ли речь о реальной финансовой поддержке и новых государственных программах для разработчиков, или только о публичном одобрении на уровне правительства. Однако сам факт такого внимания уже стал важным символическим достижением для Pearl Abyss.

Успехи Crimson Desert

Crimson Desert стала одним из самых успешных релизов 2026 года для корейского геймдева. Игра от Pearl Abyss продалась тиражом в 5 миллионов копий всего за 26 дней после выхода, установив рекорд среди корейских консольных игр.

На Steam проект быстро вошел в число самых продаваемых новинок, а рейтинг пользователей вырос до "Очень одобрительные" – около 85% положительных отзывов. Пиковый онлайн превышал 276 тысяч одновременных игроков, что подтвердило высокий интерес аудитории.

Также игра победила в голосовании PlayStation Players' Choice как лучшая новинка марта 2026 года, опередив несколько крупных релизов, пишет Seoul Economic Daily.

Дополнительно популярность поддержали регулярные обновления после релиза: разработчики быстро исправляли баланс, улучшали интерфейс и добавляли новый контент.