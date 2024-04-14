Тодд Говард прокомментировал возможность запуска сериала по The Elder Scrolls, после успеха Fallout

После успешного старта сериальной адаптации вселенной видеоигр Fallout, многолетний глава студии Bethesda прокомментировал шансы на подобное будущее другой известной франшизы –The Elder Scrolls.

11 апреля на сервисе Amazon Prime вышел долгожданный сериал по мотивам игры Fallout, который несмотря на все опасения стал настоящим хитом как среди ярых геймеров, так и среди аудитории, не знакомой с игровым оригиналом.

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После успеха проекта, журналисты IGN поинтересовались у легендарного директора Bethesda не планируется ли время телевизионная или киноадаптация другой известной игровой серии – The Elder Scrolls.

Говард коротко ответил, что пока отклонял все предложения от различных студий, заявив, что ждет возможности, где он и его команда могли бы со страстью быть вовлеченными в создание проекта, на протяжении всего его производства, а не просто отдать права на вселенную ради выпуска "очередного" фильма или сериала.

Трейлер сериала – смотреть видео

Как рассказал Тодд, с Fallout была та же история, ведь он десятилетиями отклонял предложения по адаптации, пока не нашел "правильного" человека и студию для этого дела.

Переломной стала беседа с исполнительным продюсером Джонатаном Ноланом, который согласился создать совершенно новую историю для Fallout от Amazon.

Несмотря на все сказанное, директор Bethesda все же не исключает повторения ситуации и с адаптацией "свитков".

Я не могу предсказать будущее, но это был один из самых приятных проектов, которые я когда-либо делал, и все в студии в восторге от того, что все получилось именно так, – рассказал Говард.

Поэтому поклонникам творчества Bethesda остается только ожидать пока звезды не сойдутся как надо.