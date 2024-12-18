STALKER 2 окупилась и уже ведутся переговоры о сериале для Netflix

Украинская игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, разработанная студией GSC Game World, стала прибыльной уже через несколько дней после релиза. Культовая игра за первые 36 часов продалась тиражом в более 1 миллиона копий, а ее успех привлек внимание Netflix. Сейчас ведутся переговоры о потенциальной телеадаптации.

Долгожданный релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля оказался финансово успешным для ее разработчика, компании GSC Game World. По словам владельца компании Максима Криппы, игра быстро продалась невероятным тиражом, что обеспечило ее прибыльность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Это не просто цифра – это доказательство того, как сильно игроки по всему миру ждали возвращения легендарной серии,

– рассказал Криппа.

Популярность игры выходит за рамки продаж. В ноябре пользователи Twitch провели более 20 миллионов часов за прямыми трансляциями, что еще раз продемонстрировало ее культурное влияние.

Криппа рассказал, что GSC Game World имеет амбициозные планы по S.T.A.L.K.E.R. 2, которые включают по меньшей мере два выпуска загружаемого контента (DLC) и многопользовательский режим.

"S.T.A.L.K.E.R. 2 – это не просто игра. Это проект с огромным потенциалом", – отметил Криппа. Однако он воздержался от каких-либо прогнозов относительно общего количества копий, которые могут быть проданы.

Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 была значительным делом, над проектом работала команда из примерно 470 человек. Из них около 200 сотрудников работают в разных странах, тогда как около 270 остаются в Украине, несмотря на постоянные вызовы, связанные с войной России против страны.

Netflix планирует снять сериал по S.T.A.L.K.E.R. 2

Еще одним важным событием является потенциальная вероятность появления сериальной адаптации игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Сейчас ведутся переговоры с Netflix, хотя окончательного решения еще не принято.

Криппа видит возможность пойти по следам польской CD Projekt Red, которая успешно превратила "Ведьмака" в популярный сериал Netflix.

S.T.A.L.K.E.R. 2 имеет такую же перспективу, только в Украине,

– сказал Криппа.

Он также раскрыл свое финансовое участие в разработке игры. В 2020 году Максим стал совладельцем GSC Game World, получив 40% акций компании. К 2023 году он увеличил свою долю до 82%, а остальные 18% принадлежали Евгению Григорьевичу, генеральному директору GSC Game World и руководителю игрового направления.

Разработка игры была полностью профинансирована за счет личных инвестиций Криппы, общая сумма которых составила десятки миллионов долларов, хотя точная цифра не разглашается.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля уже успела заметно повлиять на игровую индустрию. В первые же дни после релиза она вошла в пятерку самых популярных игр на ПК и Xbox в США, закрепив за собой место выдающегося хита 2024 года.