Как успех The Witcher 3 вызвал проблемы Cyberpunk 2077

Соруководители CD Projekt Михал Новаковски и Адам Бадовски в интервью PC Gamer рассказали, как триумф The Witcher 3: Wild Hunt в 2015 году привел к чрезмерной уверенности в студии, что, в конечном итоге, стало причиной трудностей с запуском Cyberpunk 2077.

По словам Новаковски, выход третьего "Ведьмака" укрепил убеждение руководства CD Projekt Red в том, что студия способна конкурировать с самыми влиятельными игроками RPG-индустрии, рассказывает 24 Канал. Бадовски добавляет, что после релиза компания стала одной из самых выдающихся в отрасли.

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Это дало нам большую уверенность. Возможно, даже слишком большую. Именно тогда начался своеобразный "магический" период в компании, который завершился только после Cyberpunk [2077],

– рассказал Новаковски в интервью PC Gamer.

Он также вспоминает, как еще в феврале 2015 года сомневался в состоянии The Witcher 3, тогда как другие руководители убеждали его, что все будет хорошо: "И они справились. Да, потом было много патчей, но это выглядело как естественное явление".

После релиза The Witcher 3 в студии царила атмосфера почти слепой веры в собственные силы. "Казалось, будто даже если что-то пойдет не так, в конце появится фея, осыпет нас волшебной пылью – и все станет идеальным", – объяснил Новаковски.

Однако Cyberpunk 2077 продемонстрировал не только силу амбиций, но и слабость чрезмерной самоуверенности. Разработка велась фрагментарно: отдельные элементы создавались изолированно, а результатом стал проект с множеством разрозненных механик и побочных квестов, которые не согласовывались с основной историей.

В The Witcher 1 и 2 CD Projekt работала по той же схеме, но меньший масштаб позволял быстрее устранять проблемы. Руководители студии отметили, что трудности в производственных процессах начались еще на этапе создания The Witcher 3. А в Cyberpunk 2077 "эти трещины стали слишком глубокими".

Кстати, недавно The Witcher 3 исполнилось 10 лет. В честь годовщины CD Projekt RED организовала празднование с новыми артобъектами, памятным трейлером, концертами и скидками на игру и ее дополнения.