Немедленно смените пароли: хакеры похитили 11 миллионов записей у Capcom

Что было похищено из Capcom ID?

Capcom ID – это онлайн-сервис членства издателя. В ходе взлома злоумышленники получили электронные адреса, IP-адреса, даты рождения, пол, страну или регион, а также никнеймы пользователей. Пароли 196 аккаунтов были изменены без ведома владельцев, но в Capcom их уже сбросили, пишет TheGamer.

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Мы продолжаем изучать масштабы последствий этого несанкционированного доступа. Мы свяжемся с пострадавшими клиентами индивидуально в надлежащее время. Обратите внимание, что данные кредитных карт не пострадали– прокомментировал издатель Capcom в официальном заявлении.

Как развивались события

Компания обнаружила следы постороннего вмешательства в Capcom ID 19 октября. Специалисты сразу же приняли экстренные меры, чтобы заблокировать доступ. Они начали искать причину и выяснять масштабы инцидента.

На следующий день, 20 октября, в Capcom создали внутреннюю рабочую группу. Ее задачей было собирать информацию и предотвращать дальнейшие убытки. Именно тогда компания выяснила, что произошла утечка данных клиентов, а также подтвердила несанкционированное изменение паролей. Об инциденте издатель сообщил внешнему консультативному органу – Комитету по надзору за безопасностью.

21 октября Capcom обратилась в полицию и в Комиссию по защите персональных данных. Сейчас компания продолжает отслеживать последствия атаки и расследует ее.

Чего опасаться пользователям

Главный риск для пользователей теперь связан с мошенническими письмами. Capcom предупреждает, что злоумышленники могут использовать похищенные данные для рассылки подозрительных сообщений от имени компании или ее партнеров. Издатель призывает клиентов быть крайне осторожными, поскольку данные в письмах будут выглядеть легитимно.

Поэтому стоит сменить пароль от Capcom ID, а также все остальные пароли, которые имеют с ним что-то общее. Если вы используете одну и ту же комбинацию на нескольких сервисах, лучше заменить ее везде.

Сервисы, использующие Capcom ID, в частности наши игры, остаются доступными– добавил издатель.

Пользоваться играми и самой учетной записью можно и в дальнейшем. Capcom уже начала поэтапно связываться с пострадавшими клиентами и открыла отдельную службу поддержки для запросов, касающихся инцидента.