Змініть паролі негайно: хакери викрали 11 мільйонів записів у Capcom

Що вкрали з Capcom ID?

Capcom ID – це онлайн-сервіс членства видавця. Під час злому зловмисники отримали електронні адреси, IP-адреси, дати народження, стать, країну або регіон та нікнейми користувачів. Паролі 196 акаунтів змінили без відома власників, але в Capcom їх уже скинули, пише TheGamer.

Ми продовжуємо досліджувати масштаби наслідків цього несанкціонованого доступу. Ми зв'язуватимемося з постраждалими клієнтами індивідуально в належний час. Зверніть увагу, що дані кредитних карток не постраждали– прокоментував видавець Capcom в офіційній заяві.

Як розвивалися події

Компанія виявила сліди стороннього втручання в Capcom ID 19 жовтня. Фахівці одразу вжили екстрених заходів, щоб заблокувати доступ. Вони почали шукати причину та з'ясовувати масштаби інциденту.

Наступного дня, 20 жовтня, у Capcom створили внутрішню робочу групу. Вона мала збирати інформацію й запобігати подальшим збиткам. Саме тоді компанія з'ясувала, що дані клієнтів витекли, а також підтвердила несанкціоновану зміну паролів. Про інцидент видавець повідомив зовнішній дорадчий орган – Комітет із нагляду за безпекою.

21 жовтня Capcom звернулася до поліції та до Комісії із захисту персональної інформації. Зараз компанія й далі стежить за наслідками атаки та розслідує її.

Чого остерігатися користувачам

Головний ризик для людей тепер пов'язаний із шахрайськими листами. Capcom попереджає, що зловмисники можуть використати витоки для розсилки підозрілих повідомлень від імені компанії або її партнерів. Видавець закликає клієнтів бути вкрай обережними, оскільки дані в листах будуть виглядати легітимно.

Тому варто змінити пароль від Capcom ID, а також усі інші паролі, які мають із ним щось спільне. Якщо ви використовуєте однакову комбінацію на кількох сервісах, краще замінити її всюди.

Сервіси, що використовують Capcom ID, зокрема наші ігри, залишаються доступними– додав видавець.

Користуватися іграми й самим акаунтом можна й надалі. Capcom уже почала поетапно зв'язуватися з постраждалими клієнтами та відкрила окрему службу підтримки для запитів щодо інциденту.