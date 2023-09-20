Сцены в помещениях в играх серии Grand Theft Auto были относительно редкими. За исключением интерьеров, созданных специально для миссий, например, у Grand Theft Auto 5 было не более двух десятков интерьеров.

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Новая функция геймплея GTA

Уже в Grand Theft Auto 6 все может измениться. Этот факт может сделать Вайс-Сити в новой игре особенно увлекательным и интерактивным местом для исследования.

Поклонники из сообщества Grand Theft Auto 6 собрали огромный документ с подробным описанием всех утечек, связанных с предстоящей игрой. И в этом документе есть несколько увлекательных выводов.

В частности, на 9 странице документа раздел обозначен как "Здания, куда можно попасть". Далее в документе перечислены места, куда игроки могут входить в Grand Theft Auto 6 на основе известных утечек информации.



В GTA 6 могут добавить новые важные функции.

В описании в документе указывается, что количество построек, в которые можно войти, будет "важной особенностью" в GTA 6. Это происходит из-за того, что кражи и ограбления должны стать основным элементом основного игрового процесса Grand Theft Auto 6.

В документе говорится, что в игре будут представлены 157 разнообразных интерьеров зданий. И это количество еще может вырасти.