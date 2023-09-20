Сцени в приміщеннях в іграх серії Grand Theft Auto були відносно рідкісними. За винятком інтер'єрів, створених спеціально для місій, наприклад, у Grand Theft Auto 5 було не більше як два десятки інтер'єрів.

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Нова функція геймплею GTA

Вже в Grand Theft Auto 6 усе може змінитися. Цей факт може зробити Вайс-Сіті в новій грі особливо цікавим та інтерактивним місцем для дослідження.

Шанувальники зі спільноти Grand Theft Auto 6 зібрали величезний документ із детальним описом усіх витоків, пов'язаних із майбутньою грою. І в цьому документі є кілька захопливих висновків.

Зокрема, на 9 сторінці документа розділ позначено як "Будівлі, куди можна потрапити". Далі в документі перераховані місця, куди гравці можуть входити в Grand Theft Auto 6 на основі відомих витоків інформації.



У GTA 6 можуть додати нові важливі функції / Фото GTA 6 Document

В описі в документі зазначається, що кількість будівель, в які можна увійти, буде "важливою особливістю" в GTA 6. Це відбувається через те, що крадіжки та пограбування мають стати основним елементом основного ігрового процесу Grand Theft Auto 6.

У документі мовиться, що в грі загалом будуть представлені 157 різноманітних інтер'єрів будівель. І ця кількість ще може зрости.