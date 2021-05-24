Несколько дней назад для популярной видеоигры Elite Dangerous вышло масштабное дополнение под названием Odyssey. Разработчики добавили в игру много нового контента, а также выставили немалую цену – 479 гривен. Правда, пока это дополнение абсолютно не оправдывает надежд геймеров.

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Стоит начать с того, что разработчики добавили в Elite Dangerous игровых персонажей, которыми можно высаживаться на планеты и исследовать их. Также в игре появилась стрельба от первого лица и кооперативный режим на трех игроков. В общем нового контента настолько много, что владельцы обычной версии не будут "жить" во вселенной геймеров, которые купили DLC. Такое распределение продлится до осени, когда состоится релиз версии на PlayStation и Xbox. Тогда владельцы базовой версии получат обещанные улучшения графики, но не доступ к контенту Odyssey.

Возможно, где-то до того времени это DLC в конце концов и доработают, потому что нынешнее его состояние очень далеко от идеала. В магазине Steam это дополнение оценило более 3 тысяч пользователей со средним рейтингом в 31%, что катастрофически низко. Интересно, что один из самых популярных тегов для Odyssey это "ранний доступ", хотя это полноценный релиз. Большинство игроков в ярости от технической составляющей этого дополнения. Геймеры жалуются на баги, вылеты и проблемы с запуском видеоигры.

Правда, настоящей проблемой стала ужасная оптимизация. Почти во всех отзывах можно прочитать о катастрофических просадках FPS, а самое худшее, что с подобным сталкиваются даже владельцы мощного "железа". Интересно, что геймеры решили не ждать помощи от разработчиков, поэтому сами взялись за решение этой проблемы. Пользователь платформы Reddit с никнеймом Pyran отметил, что если удалить папку, где хранятся графические настройки игры, можно получить значительный прирост FPS (разработчики подтвердили этот метод).

Самое интересное, что даже в негативных отзывах геймеры хвалят игру, а точнее, потенциал дополнения Odyssey. Они советуют просто не покупать это DLC сейчас, а подождать до выхода аналогичного на консолях. Игроки думают, что к тому времени все технические недостатки устранят. Хотя зачем тогда было выпускать дополнение в таком состоянии. Вопрос открытый, а также кажется, что разработчики этого проекта ничего не слышали о Cyberpunk 2077. Надеемся, что Frontier Developments сможет решить эти технические проблемы, чтобы все игроки смогли сполна насладиться Odyssey.

Трейлер дополнения Odyssey – видео