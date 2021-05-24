Первый блин комом: ужасный старт нового дополнения для игры Elite Dangerous

Недавно для видеоигры Elite Dangerous вышло DLC под названием Odyssey. Релиз этого дополнения обернулся настоящей катастрофой, потому что оно пока получает очень негативные отзывы от геймеров.

Несколько дней назад для популярной видеоигры Elite Dangerous вышло масштабное дополнение под названием Odyssey. Разработчики добавили в игру много нового контента, а также выставили немалую цену – 479 гривен. Правда, пока это дополнение абсолютно не оправдывает надежд геймеров.

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Стоит начать с того, что разработчики добавили в Elite Dangerous игровых персонажей, которыми можно высаживаться на планеты и исследовать их. Также в игре появилась стрельба от первого лица и кооперативный режим на трех игроков. В общем нового контента настолько много, что владельцы обычной версии не будут "жить" во вселенной геймеров, которые купили DLC. Такое распределение продлится до осени, когда состоится релиз версии на PlayStation и Xbox. Тогда владельцы базовой версии получат обещанные улучшения графики, но не доступ к контенту Odyssey.

Возможно, где-то до того времени это DLC в конце концов и доработают, потому что нынешнее его состояние очень далеко от идеала. В магазине Steam это дополнение оценило более 3 тысяч пользователей со средним рейтингом в 31%, что катастрофически низко. Интересно, что один из самых популярных тегов для Odyssey это "ранний доступ", хотя это полноценный релиз. Большинство игроков в ярости от технической составляющей этого дополнения. Геймеры жалуются на баги, вылеты и проблемы с запуском видеоигры.

Правда, настоящей проблемой стала ужасная оптимизация. Почти во всех отзывах можно прочитать о катастрофических просадках FPS, а самое худшее, что с подобным сталкиваются даже владельцы мощного "железа". Интересно, что геймеры решили не ждать помощи от разработчиков, поэтому сами взялись за решение этой проблемы. Пользователь платформы Reddit с никнеймом Pyran отметил, что если удалить папку, где хранятся графические настройки игры, можно получить значительный прирост FPS (разработчики подтвердили этот метод).

Самое интересное, что даже в негативных отзывах геймеры хвалят игру, а точнее, потенциал дополнения Odyssey. Они советуют просто не покупать это DLC сейчас, а подождать до выхода аналогичного на консолях. Игроки думают, что к тому времени все технические недостатки устранят. Хотя зачем тогда было выпускать дополнение в таком состоянии. Вопрос открытый, а также кажется, что разработчики этого проекта ничего не слышали о Cyberpunk 2077. Надеемся, что Frontier Developments сможет решить эти технические проблемы, чтобы все игроки смогли сполна насладиться Odyssey.

Трейлер дополнения Odyssey – видео