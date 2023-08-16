Стример Baldur's Gate 3 показал самую смертоносную атаку в игре: интересное видео

Оказалось, что чтобы совершить один из самых смертоносных ударов в Baldurs Gate 3 вам не нужны редкие реликвии, ведь достаточно друида в группе, нескольких заклятий и щепотки воображения. Детальнее – в материале.

Поклонники Baldur's Gate 3 продолжают исследовать мир лучшей, на этот момент игры 2023 года и делятся в сети своими увлекательными находками.

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К примеру, недавно один геймер нашел неприятный баг и даже рассказал, как его избежать.

Теперь другой фанат BG 3, к тому же стример под ником Ellohime, в соцсети X (бывший твиттер) поделился "рецептом" самой смертоносной атаки из ныне известных.

Короткий пошаговый гайд по ее реализации выглядит так:

Найдите как можно более высокую точку на поле боя;

Превратите своего друида в Совомедведя;

Используйте магию, чтобы увеличить его в размере;

Выберите способность "Сокрушительный полет", чтобы превратить гравитацию в оружие и совершить пике в группу врагов;

Следите за невероятными цифрами урона.

Хитрый смертоносный удар: смотреть видео

Хотя эта атака является достаточно ситуационным приемом, ведь зависит от наличия возвышенности, она все равно стоит того, чтобы хотя бы раз попытаться выполнить ее своими силами.