Игрок Baldur's Gate 3 нашел интересное применение для трупа одного из злодеев игры

Поклонник Baldur's Gate 3 нашел довольно нестандартное применение для бездыханного тела одного из главных антагонистов проекта, чем изумил геймерское сообщество.

Baldur's Gate 3 стала лучшей игрой 2023 года не просто так, ведь Larian Studios до мелочей продумали каждый аспект своего творения.

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Одной из самых интересных механик игры является способность говорить с мертвецами с помощью заклинания или свитка и многие из умерших NPC имеют на этот случай собственные прописанные диалоги.

Некоторые рассказывают кто их убил или при каких условиях они ушли из жизни, а другие просто помогают узнать больше об истории мира игры, но иногда происходит что-то действительно уникальное.

Как вот когда пользователь Reddit под ником kyuudonburi решил поговорить с трупом лорда Горташа – одной из трех марионеток главного антагониста игры.

Оказалось, что если попытаться это сделать, то игроку представится шанс пообщаться с самим Бейном – Богом Тирании, избранником которого был покойник.

К сожалению Кетерик и Орин (другие два персонажа из тройки антагонистов) подобному трюку не подлежат, так что даже если вы очень хотели бы поболтать еще и с Богами Некромантии и Убийств этого сделать не получится.