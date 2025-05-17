В альфа-версии Battlefield 6 заметили культовый баг из Battlefield 3 – геймеры в восторге
- В альфа-версии Battlefield 6 заметили известный баг из Battlefield 3, который радует геймеров.
- Пока деталей о Battlefield 6 мало, но известно, что сюжет игры был вдохновлен голливудским фильмом и сериалом.
В сети появились скриншоты из альфа-версии шутера Battlefield 6 на которых заметили известный баг из Battlefield 3, но геймеры не расстроились, а даже обрадовались этому факту.
Баги – это не всегда плохо, что доказывают не только игры Bethesda, но и культовый "глюк" с Battlefield 3, который очевидно вернется в будущем продолжении известной серии шутеров, сообщает 24 Канал.
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Геймеры радуются возвращению ошибки
Пока деталей о Battlefield 6 совсем немного, кроме того, что сюжет игры вдохновлялся голливудским фильмом и известным сериалом.
И вот в соцсети X появился скриншот из закрытого тестирования альфа-версии шутера, который демонстрирует странную ошибку, известную среди фанатов франшизы как "stretch neck" (вытянутая шея, – ред.).
Поскольку этот баг возникал довольно редко в Battlefield 3, он запомнился поклонникам игры положительно, ведь всегда поднимал настроение своей странностью.
Поэтому реакция геймеров на эту находку была совсем не негативной как это можно было бы предположить, а наоборот одобрительной.
Не может быть хорошего Battlefield без щепотки глупостей,
– утверждают фанаты.
Хотя дата релиза Battlefield 6 остается тайной, похоже, геймеров ожидает достойное во всех смыслах продолжение.