В альфа-версии Battlefield 6 заметили культовый баг из Battlefield 3 – геймеры в восторге

В сети появились скриншоты из альфа-версии шутера Battlefield 6 на которых заметили известный баг из Battlefield 3, но геймеры не расстроились, а даже обрадовались этому факту.

Баги – это не всегда плохо, что доказывают не только игры Bethesda, но и культовый "глюк" с Battlefield 3, который очевидно вернется в будущем продолжении известной серии шутеров, сообщает 24 Канал.

К теме И насмешат, и напугают: 10 самых интересных сбоев и багов в компьютерных играх

Геймеры радуются возвращению ошибки

Пока деталей о Battlefield 6 совсем немного, кроме того, что сюжет игры вдохновлялся голливудским фильмом и известным сериалом.

И вот в соцсети X появился скриншот из закрытого тестирования альфа-версии шутера, который демонстрирует странную ошибку, известную среди фанатов франшизы как "stretch neck" (вытянутая шея, – ред.).

Поскольку этот баг возникал довольно редко в Battlefield 3, он запомнился поклонникам игры положительно, ведь всегда поднимал настроение своей странностью.

Поэтому реакция геймеров на эту находку была совсем не негативной как это можно было бы предположить, а наоборот одобрительной.

Не может быть хорошего Battlefield без щепотки глупостей,

– утверждают фанаты.

Хотя дата релиза Battlefield 6 остается тайной, похоже, геймеров ожидает достойное во всех смыслах продолжение.