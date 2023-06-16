В Counter-Strike 2 появится то, чего фанаты CS:GO ждали почти 10 лет
В последних заметках о предстоящем обновлении, разработчики из Valve официально сообщили, что в Counter-Strike 2 наконец-то появится возможность, какой фанаты игры ждали целое десятилетие. Детали – в материале.
Учитывая скорый релиз Counter-Strike 2, появляется все больше деталей относительно отличий будущего проекта на движке Source 2 от CS:GO, сообщает 24 Канал.
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Фанатов игры ожидает немало новшеств: от улучшенной физики дыма до обновленного меню покупок.
Также очень интересная новость появилась для всех любителей скинов, ведь в заметках об обновлениях для CS2 от 16 июня отмечено, что разработчики из Valve добавили Zeus в список оружия, для которого открыта подача авторских скинов в мастерской игры.
Это значит, что теперь разработчики будут принимать варианты оформления Zeus от художников из сообщества.
Чрезвычайность ситуации заключается в том, что за все годы своего существования Zeus, добавленный в мир CS вместе с релизом CS:GO в 2012 году, не получил ни одного скина.
Теперь же все поклонники игры будут с нетерпением ждать новой операции или коллекции, чтобы наконец кастомизировать свои "зевсы".