Игрок нашел хорошо спрятанный сюрприз в Cyberpunk 2077: разработчики CD Projekt отреагировали

С последним обновлением Cyberpunk 2077 игра получила новый скрытый элемент, который не влияет на сюжет, но отдает дань уважения разработчикам из компании CD Projekt. Самое интересное, что тайную пасхалку нашли сразу после того, как сами создатели обратили внимание, что секрет до сих пор не раскрыли.

Патч 2.12 для Cyberpunk 2077 появился 29 февраля вместе с несколькими относительно короткими комментариями к нему. В этих комментариях не упоминалось, что разработчики спрятали новое тайное место в своей игре.

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Где искать

YouTub-канал Ian Ilano TV заметил это видео в начале этой недели, быстро получив поздравление от директора сообщества CDPR Марцина Момота. "Недавно на одном из наших каналов Slack обсуждали, что это еще не было обнаружено, – написал он в твите. – Молодец, что заметил это!"

Пасхалка, о которой идет речь, — это фотография, на которой изображена часть команды разработчиков Cyberpunk 2077. Чтобы просмотреть ее, вам нужно:

Отправиться в район Ватсон (Watson district) и найти Tom's Diner в Маленьком Китае на улице Брэдбери и Урмланд.

Оказавшись там, поднимитесь на крышу закусочной и поищите пару биноклей за вывеской закусочной. Эти бинокли появились в Cyberpunk 2077 в обновлении 2.1 как интересный способ осмотреть город.

Оглянитесь вокруг, чтобы найти логотип CDPR – знаковую красную птичку студии - на соседнем здании и рассмотрите его поближе. После того как вы посмотрите на него некоторое время, изображение начнет исчезать, как будто глюк, открывая фотографию разработчиков CDPR.

Этот ролик демонстрирует подробные инструкции по поиску: видео

Над этой гигантской ролевой игрой коллективно работали более 500 человек на пике производства, а общее количество разработчиков, которые так или иначе имели отношение к проекту, достигала тысяч, поэтому было бы нелегко вместить их всех на одной фотографии.