В Cyberpunk 2077 нашли Крым и символику крымских татар: интересное фото

Блогер OLDboi одним из первых сыграл в новое дополнение для Cyberpunk 2077 – Phantom Liberty, с которым в игре появилась украинская локализация и нашел в проекте украинский полуостров Крым.

21 сентября появилось обновление 2.0, которое буквально изменило Cyberpunk 2077 до неузнаваемости, а через несколько дней состоится релиз первого и единственного полноценного DLC для игры под названием Phantom Libery или Иллюзия Свободы.

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Особенностью дополнения кроме крутого шпионского сюжета, новой огромной локации под названием Псарня и многого другого, стало появление в игре украинской текстовой локализации.

Однако, это не единственное чем CDPR решили порадовать наших геймеров.

Блогер OLDboi получил право сыграть в Иллюзию Свободы несколько раньше других и нашел там весьма приятную пасхалку.

В одной из локаций Псарни на стене красуется силуэт Крыма, украшенный двумя символами: гербом Украины и эмблемой крымских татар.

Крутая пасхалка в Cyberpunk 2077 / Скриншот с ютуб-канала OLDboi / CDPR

Кстати, над локализацией работали сразу две команды переводчиков: UnlocTeam и SBT Localization (Шлякбитраф) и она доступна даже без покупки нового DLC, поэтому обновляйте игру и начинайте новое прохождение в Cyberpunk 2.0.

Ну а кого все же интересует дополнение, напомним, что Иллюзия Свободы выйдет уже 26 сентября.