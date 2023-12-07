В обновлении Cyberpunk 2077 заметили известный мем с Киану Ривзом: интересное фото

Геймеры заметили, что патч 2.1 для Cyberpunk 2077 добавил в проект CD Proijekt Red один из самых известных мемов, связанных с Киану Ривзом. Детальнее – в материале.

У Киану Ривза одна из центральных ролей в Cyberpunk 2077, ведь культовому актеру выпала честь сыграть надоедливого анархиста Джонни Сильверхенда, который удивительным образом делит тело с главным героем игры.

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Основной сюжет и дополнение Иллюзия Свободы выжимают максимум из актерской игры Ривза, но этого оказалось мало разработчикам из CDPR, которые вдобавок поместили в проект "пасхалку", которая отсылает игроков на известный мем с голливудским актером.

Появилась она в последнем обновлении для Cyberpunk, которое вышло 5 декабря и добавило в игру долгожданную систему метрополитена.

Именно при ее использовании пользователь Reddit под ником aks31 наткнулся на интересное поведение Джонни Сильверхенда.

Персонаж с грустным взглядом сидит на скамейке, держа в руке кусок бургера, а рядом на диванчике разместился бумажный голубь.

Пасхалка в Cyberpunk 2077 / Фото с Reddit

Сомнений быть не может, ведь всем людям, ознакомленным с миром мемов, сразу становится понятно какое известное фото пародирует этот момент.

Мем "печальный Киану" / Фото с People

Геймеры были в восторге от выдумки разработчиков, которая лишний раз показала насколько те любят собственный проект.