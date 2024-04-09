Один из боссов Dragon's Dogma 2 имеет секретную кат-сцену – интересное видео

Игроки Dragon's Dogma 2 обнаружили невероятно редкую кат-сцену с участием одного из конечных боссов игры, которую можно увидеть лишь выполнив специфическое условие.

В конце сюжетной линии Dragon's Dogma 2 игроку придется сойтись в битве с Рагналлом, которого те уже хорошо будут знать благодаря десяткам часов, проведенным в масштабной RPG от Capcom.

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Как оказалось, поединок с этим персонажем скрывает довольно интересную тайну. Речь идет о секретной дополнительной кат-сцене, которая начнется только если вы затянете драку с оппонентом.

Я решил перейти к полному пацифистскому режиму с Рагналлом, только парируя его удары, поскольку не хотел его убивать. Если вам удастся сделать так, чтобы бой длился примерно две минуты... вы получите удивительно дружественную сцену с Рагналлом, где он обещает однажды подраться с вами снова, – рассказал пользователь Reddit под ником Agent_Gentlemen.

Секретная сцена в DD 2 – смотреть видео

Хотя секрет кажется лежащим на поверхности, на самом же деле все чуточку труднее.

Выдержать 2 минуты под атаками оппонента на ограниченном пространстве платформы довольно сложная задача, правда, равноценно сложно и не убить Рагналла раньше указанного времени.

Так или иначе, большинство геймеров были удивлены узнав об этой интересной детали поединка с персонажем.