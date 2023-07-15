В EA Sports FC 24 наконец-то исправят одну из самых раздражительных деталей FIFA Ultimate Team

Анонс и трейлер EA Sports FC 24 показали немало изменений, ожидающих игроков в преемнице известной серии FIFA, однако одно приятное, но еще не анонсированное нововведение выдал австралийский магазин компании.

Новой игре придется перенять эстафету серии FIFA и ее режима Ultimate Team, которые до этого момента были визитной карточкой EA Sports. Уже известно, что для этого проект будет содержать ряд новшеств, среди которых исправление одной из самых раздражающих деталей игрового процесса.

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Геймеры, даже не играющие в футбольные симуляторы, знают, что такое FIFA Ultimate Team. "Дойная корова" EA более десяти лет была беспрецедентным хитом, хотя многие критиковали ее за малую инновационность и "конвейерность".

Впрочем, год за годом и в игре и в режиме Ultimate Team все же появлялись нововведения, как вот FUT Moments в FIFA 23.

Однако настоящей проблемой для геймеров всегда были ошибки и недостатки, остававшиеся почему-то в проектах годами, несмотря на то, что все о них знали. Правда, похоже, что некоторые из них все же исправят в перерождении франшизы.

Это стало известно благодаря скриншоту из австралийского магазина EA, опубликованному на Reddit, рекламирующего некоторые новые функции предстоящей игры, призванные значительно облегчить жизнь пользователей UT.

Обнадеживающий скриншот / Фото с Reddit

Запросы сообщества являются основой этого года в Ultimate Team: забирайте все награды за выполнение задач одновременно, меняйте позиции игроков без расходных материалов, создавайте новые составы с улучшенной химией для карт икон, плавнее переходите между экранами меню и т.д.

Больше всего в этом списке геймеров осчастливил первый пункт, ведь о введении этой функции игроки просто умоляли разработчиков вот уже несколько лет.

Один взволнованный фанат виртуального футбола написал: "Забирать все награды сразу? Это меняет ВСЕ", а другой был еще более доволен увиденным: "Мне нравится, что это первый пункт в списке, и я даже не удивлен".

, EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.