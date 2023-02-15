Разработчики Far Cry 6 сделают игру бесплатной на ограниченное время

Ubisoft решили порадовать геймеров ко Дню влюбленных и объявили о том, что Far Cry 6 – последняя часть известной серии, станет бесплатной на несколько дней. Детальнее об этом – в материале.

Если вы каким-то образом пропустили релиз Far Cry 6 или были не уверены, что хотите приобрести эту игру, то у Ubisoft для вас есть отличные новости.

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Компания сообщила, что последняя, на данный момент, часть известной франшизы будет бесплатной в течение нескольких дней на этой неделе, предоставляя геймерам возможность испытать игру перед потенциальным приобретением.

Кроме того, в Ubisoft отметили, что кооператив Far Cry 6 также будет доступен в течение этого пробного периода, как и все острова игры.

То есть геймеры получат не просто демоверсию, а доступ к полному функционалу проекта. К тому же, любой прогресс, достигнутый в первые несколько часов, будет сохранен в случае покупки.

Такой аттракцион щедрости будет продолжаться с 16 по 20 февраля. Параллельно с ним также доступно немало существенных скидок на все, что касается Far Cry 6.

До завершения события все версии проекта можно приобрести, заплатив до 70% меньше, а на DLC и Season Pass скидки до 50%.

Интересно, что по данным портала howlongtobeat среднее время прохождения Far Cry 6 составляет всего 23 часа, так что если сильно постараться вполне возможно полностью пройти проект, не заплатив при этом ни копейки.