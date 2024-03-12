Волонтеры гуманитарного проекта LINE-UP, который был запущен благотворительным фондом PIN-UP Foundation, уже более полугода регулярно выезжают в населенные пункты Украины. В феврале волонтеры осуществили 13 гуманитарных поездок в 32 населенных пункта Харьковской, Донецкой и Запорожской областей, пишет Games 24.

Смотрите также PIN-UP Foundation эвакуировал из Харьковщины три детских дома

В общем волонтерами PIN-UP Foundation в феврале было доставлено 15 468 килограммов различных товаров — это продуктовые, бытовые медицинские, детские наборы, а также — книги для детей, подгузники, корм для животных и топливные брикеты. Таким образом помощь от фонда в феврале получили 978 семей (2 600 человека).

Каждый выезд наших волонтеров направлен на помощь украинцам, проживающих на деоккупированных или прифронтовых территориях страны. Сегодня они лишены возможности на нормальную жизнь, поэтому наша миссия - принести надежду и поддержку в каждый дом, который получает нашу помощь,

– прокомментировала Марина Ильина, президент благотворительного фонда PIN-UP Foundation.

Всего за период работы проекта LINE-UP помощь от фонда получили более 20 тысяч украинцев с деоккупированных и прифронтовых территорий Украины.

PIN-UP Foundation – это благотворительный фонд, который объединяет волонтеров, профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество, которые имеют общие ценности и стремятся к развитию Украины. Программы фонда направлены на поддержку социально незащищенных категорий населения, развитие образования, спорта, здравоохранения и помощь в восстановлении страны.