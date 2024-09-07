Remedy неожиданно внесут изменения в концовку Alan Wake, спустя 14 лет после выхода игры

Студии Remedy Entertainment придется изменить один из элементов концовки классической версии игры Alan Wake, которая вышла еще в 2010 году.

В финале Alan Wake звучит песня известного исполнителя Дэвида Боуи и это стало проблемой для разработчиков.

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Песню придется изменить, но только в оригинале

В конечных титрах играет легендарная песня британца "Space Oddity", которая идеально подходит для этого момента.

Однако, уже на следующей неделе на ее месте окажется другая мелодия, написанная штатным композитором Remedy Петри Аланко.

Alan Wake (2010) получит обновление 10 сентября в 11:00 UTC. Обновление будет для всех версий игры на ПК (Steam, Epic Games Store, GOG). Это обновление удалит песню Space Oddity из игры из-за изменений в лицензировании и заменит ее новой оригинальной песней Петри Аланко – Strange Moons. Обновление не повлияет на Alan Wake Remastered (2021),

– говорится в заметке Remedy в соцсети X.

Разработчики не раскрыли детали того, почему песня останется в ремастере Alan Wake, но предполагается, что для обновленной версии игры было подписано другое лицензионное соглашение, которое будет действовать дольше.

Это может показаться нелепостью, но именно так работает бюрократия.