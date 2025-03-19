Даже несмотря на почтенный возраст легендарная GoldenEye все еще способна удивить геймеров, сообщает 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

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Первая ничья в истории игры

Через 28 лет после выхода оригинальной видеоигры GoldenEye, киберспортсмены по этой дисциплине (да, по ней до сих пор проводятся чемпионаты) получили официальное подтверждение, что в игре действительно возможна ничья.

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Вчера вечером мы играли в GoldenEye Netplay и увидели кое-что, о чем только строили теории, но никогда раньше не видели,

– написал в соцсети X один из самых титулованных киберспортсменов из GoldenEye под ником Graslu00.

В мультиплеерном матче, при счете 9-9, геймеры произвели выстрел настолько одновременно, что попали друг в друга в тот же кадр. В результате, игра засчитала убийство обоим игрокам, что зафиксировало первую официальную ничью в истории игры.

Уникальный случай – смотрите видео

Конечно, вполне возможно, что за долгие годы существования проекта кому-то уже удавалось достичь подобного результата, однако именно этот случай стал первым, который попал на видео, что делает его уникальным.