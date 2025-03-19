Навіть попри поважний вік легендарна GoldenEye все ще здатна здивувати геймерів, повідомляє 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

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Перша нічия в історії гри

Через 28 років після виходу оригінальної відеогри GoldenEye, кіберспортсмени з цієї дисципліни (так, з неї досі проводяться чемпіонати) отримали офіційне підтвердження, що в грі дійсно можлива нічия.

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Минулого вечора ми грали в GoldenEye Netplay і побачили дещо, про що тільки будували теорії, але ніколи раніше не бачили,

– написав у соцмережі X один з найтитулованіших кіберспортсменів з GoldenEye під ніком Graslu00.

У мультиплеєрному матчі, за рахунку 9-9, геймери здійснили постріл настільки одночасно, що влучили один в одного у той самий кадр. В результаті, гра зарахувала вбивство обом гравцям, що зафіксувало першу офіційну нічию в історії гри.

Унікальний випадок – дивіться відео

Звісно, ​​цілком можливо, що за довгі роки існування проєкту комусь вже вдавалося досягти подібного результату, одначе саме цей випадок став першим, який потрапив на відео, що робить його унікальним.