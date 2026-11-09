GTA 6 подготовила для вас десятки трофеев и достижений

В Grand Theft Auto 6 будет 55 трофеев на PlayStation и достижений на Xbox. Это больше, чем было на старте в GTA 5 и Red Dead Redemption 2.

Что известно о количестве трофеев?

Информация о количестве наград в игре была обнародована в соцсетях, пишет Insider Gaming. Игра стартует 19 ноября. Издание отмечает, что в Grand Theft Auto 6 больше всего побочного контента за всю историю серии, а ее мир огромен. По данным издания, это может быть и самая длинная сюжетная кампания франшизы.

Сколько это по сравнению с предыдущими играми?

В GTA 5 на старте был 51 трофей и достижение, а в Red Dead Redemption 2 их насчитывалось 52. Преимущество небольшое, но оно есть. Кстати, в GTA 5 со временем их стало 78: новые награды появлялись вместе с контентом GTA Online. С GTA 6 может произойти то же самое. Также не исключено, что игра станет первой в серии со времен GTA 4, которая получит дополнение для одиночной кампании.

Rockstar Games в недавнем интервью рассказала, что стремится к максимальному погружению, чтобы игроки как будто жили внутри GTA 6. По словам Insider Gaming, это, вероятно, самая насыщенная игра серии за всю историю.

Будет ли платиновый трофей?

Тем, кто захочет пройти игру на 100 процентов, есть чего ждать. Данные свидетельствуют, что в GTA 6 будет и платиновый трофей, и достижение Mythic. Это новый уровень, который Xbox ввёл для игроков, проходящих игры до конца.

Когда выйдет игра?

GTA 6 выйдет на Xbox Series X/S и PlayStation 5. Заранее скачать игру можно будет по всему миру с 10 ноября.