GTA 6 настолько грандиозна, что даже для разработчиков она остается тайной

Соруководитель Rockstar North Роб Нельсон рассказал, что GTA 6 настолько большая, что даже в команде вряд ли кто-то знает всю игру. Разработчиков до сих пор удивляют ее неожиданные моменты.

Что разработчики говорят о масштабе игры?

Нельсон рассказал об этом в интервью. По его словам, контента в игре уже так много, что даже он сам постоянно натыкается на вещи, которых раньше не видел и не слышал, пишет Dexerto.

Игра настолько большая, что я не уверен, есть ли в команде кто-то, кто знает ее всю. Там очень много всего, очень много диалогов постоянно попадают в билд,

– прокомментировал соруководитель Rockstar North Роб Нельсон.

Нельсон описал случай, произошедший во время игровой сессии. Он ехал ограбить магазин, когда мимо парковки проезжал Джейсон и предложил другое задание. Нельсон раньше не слышал этой реплики, поэтому изменил маршрут. Он признался, что был приятно удивлен, когда Джейсон упомянул штрафную стоянку для эвакуированных автомобилей, и подумал, что там тоже можно попробовать свои силы.

Почему стоит выходить за рамки сюжета?

Rockstar уже заявляла, что сюжетные миссии не проведут игроков по всей большой карте. Остальной мир придется открывать самостоятельно, вне основных заданий. Нельсон сравнил это с Red Dead Redemption 2, в которой, по его словам, есть целая отдельная жизнь за пределами основной истории. GTA 6 в этом очень похожа на нее.

Он пояснил, что многие вещи игроки будут находить случайно, ведь студия не подсказывает их с помощью целей, меток или значков на карте.

Если вы потратите немного времени на исследование, вас вознаградят, причем очень щедро. Это большая карта, очень большая,

– сказал Нельсон.

Ранее СМИ писали, что в игре будет более 170 видов животных. Также игрокам предлагаются различные виды активности, в частности каякинг, подводное плавание и мини-гольф.

Нельсон рассказал и о том, как простые ограбления могут перерасти в побег от полиции, напоминающий тщательно проработанную сюжетную сцену. Напарник сидит за рулем, а игрок стреляет в преследователей. Простреленные шины приводят к авариям, а разбитые машины блокируют дорогу тем, кто едет сзади. Побег может даже закончиться тем, что напарник в последний момент опередит поезд и отрежет преследование.

По словам Нельсона, такие моменты могут казаться настоящей сюжетной миссией, что для студии является совершенно новым опытом.