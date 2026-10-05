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Games Новости В GTA 6 будут сознательно избегать прямых политических отсылок
5 октября, 18:21
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В GTA 6 будут сознательно избегать прямых политических отсылок

Александр Гайдамашко

Разработчики Grand Theft Auto 6 сознательно решили отказаться от прямых политических намеков и копирования реальных личностей. Студия Rockstar Games стремится создать сатирический мир, который не устареет за годы разработки и сохранит актуальность после релиза.

Актуальная сатира вместо реальной политики

Авторы будущего блокбастера стремятся сделать вымышленный штат Леонида современным и узнаваемым, однако без привязки к конкретным политикам или событиям. Создатели проекта стремятся избежать точного воспроизведения современности, пишет VGC.

В предыдущих частях серии разработчики также редко затрагивали тему национальной политики. Исключением стала лишь четвертая часть, где важную роль играли последствия событий 11 сентября в Нью-Йорке.

Преувеличенный мир Леониды и борьба со временем

Создание масштабной игры длится годами, ведь с момента выхода предыдущей части прошло уже 13 лет. Именно поэтому разработчики избегают кратковременных трендов и сосредотачиваются на универсальных явлениях и теориях заговора.

Несмотря на отсутствие конкретных реальных лиц, в игре появятся предвыборные плакаты, автоматические звонки из штабов и политические ток-шоу на радио. Авторы намеренно преувеличивают все явления общественной жизни до абсурда.

Мы стараемся создавать игры, которые соответствуют моменту релиза, но не воспроизводят полностью наш реальный мир, 
– прокомментировал старший вице-президент по нарративу Rockstar Games Руперт Хэмпфрис.

Разработчики убеждены, что такой подход сделает игру забавной и интересной для игроков на протяжении многих лет.

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