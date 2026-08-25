Очередной слив GTA 6 раскрывает геймплей ночного клуба
На этот раз анонимный информатор, который постепенно публикует видео геймплея из GTA 6, опубликовал кадры из ночного клуба, сопроводив их призывом поддержать его собственную криптовалютную схему и выразить протест против цифрового будущего игровой индустрии.
Что нового в утечке
Двенадцатый по счету ролик показывает довольно обычный игровой процесс в ночном клубе, где отчетливо видна реклама токена CyberLeek, пишет IGN. Организаторы этой схемы уверяют, что утечки являются формой протеста против решения компании Rockstar выпустить GTA 6 исключительно в цифровом формате, отказавшись от физических дисков.
Хакеры даже запустили платные опросы, где пользователи покупают токены, чтобы проголосовать за выпуск следующих утечек видео. Некоторые энтузиасты тратят на это сотни долларов, а один из фанатов даже снял себя на видео, когда ел лук-порей под офисом студии Rockstar North в Шотландии.
Паника в Rockstar и безразличие ветеранов
Анонимы публикуют видео уже восемь дней подряд, несмотря на то, что издатель Take-Two направляет судебные запросы в Microsoft, Discord и X с целью установления их личностей. Ситуация обостряется, ведь всего через два дня должен состояться официальный показ геймплея на платформе Netflix.
Согласно данным издания Bloomberg, разработчики до сих пор не знают, как произошла эта утечка и кто за ней стоит. Руководство компании пытается подбодрить команду электронными письмами, поскольку внутри студии царит разочарование и гнев. Сообщество также обеспокоено тем, что злоумышленники могут обнародовать важные сюжетные спойлеры.
На данный момент ни Rockstar, ни Take-Two не предоставили официальных комментариев по поводу инцидента. Несмотря на серьезную обеспокоенность руководства, некоторые ветераны индустрии призывают не паниковать.