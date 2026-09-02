Теперь игроки не смогут продвигаться по сюжетной линии, если у них в карманах будет пусто. Главным героям придется постоянно искать заработок, сообщает 24 Канал.

All you need is L… money

В предыдущих частях легендарной франшизы Rockstar Games игроки часто сталкивались с проблемой, когда примерно в середине игры у них накапливались большие суммы, которые просто не на что было тратить.

Разработчики решили коренным образом изменить эту ситуацию и сделать игровую экономику важной частью сюжета.

Отныне в определенные моменты истории игра будет блокировать прохождение сюжетных миссий, если на счете Джейсона и Люсии не будет достаточно денег, утверждают блогер SynthPotato в X и ютубер TGG.

Как будут работать деньги в GTA 6: смотрите видео

Чтобы наполнить свой виртуальный кошелек, игрокам придется активно заниматься преступной деятельностью. Разработчики значительно расширили механику ограблений, сделав ее невероятно детализированной.

Игроки смогут ограбить абсолютно каждый магазин в игре. В отличие от однотипных набегов на мелкие лавки в GTA 5, в новой части каждое ограбление будет уникальным.

Преступникам придется тщательно планировать свои действия, ведь полиция стала гораздо умнее. Во время налетов нужно будет следить за камерами видеонаблюдения, контролировать заложников и продумывать пути отхода.

Кроме того, масштабы преступлений будут существенно различаться: от набегов на небольшие магазины до ювелирных салонов, криминальных тайников и больших банков прямо в открытом мире. Важно, что некоторые из этих возможностей игроки смогут разблокировать только благодаря исследованию карты или знакомству с нужными людьми во время прохождения заданий.

Также в игру добавили реалистичную систему сбыта: ювелирные изделия и другие ценные вещи не превратятся в деньги мгновенно – их придется везти к скупщикам краденного, как это реализовали в Red Dead Redemption 2.

Несмотря на криминальный характер игры, Rockstar Games оставили место и для тех, кто захочет заработать более законопослушным путем. Если игрокам станет неловко от постоянного запугивания продавцов, они смогут принять участие в нелегальных уличных гонках или других подработках в открытом мире.