Релиз GTA 6 стал для геймеров настоящим шоком, который уже взорвал социальные сети. В конце сюжетной кампании разработчики устроили сюрприз, связанный с возвращением одного из самых любимых персонажей франшизы.

Для тех, кто хочет избежать больших спойлеров, сразу предупреждаем: дальше читать вам не стоит. Если же спойлеры вас не пугают, то спешим сообщить, что в GTA 6 своим возвращением ошеломил геймеров не кто иной, как сам Нико Беллик, сообщает 24 Канал.

Возвращение легенды спустя 18 лет

Игроки, прошедшие большую часть сюжета, столкнулись с неожиданным камео Беллика – главного героя культовой Grand Theft Auto IV.

Постаревший криминальный авторитет с сединой появляется в пятой главе во время сюжетной миссии "Taking Liberties". Он выступает в роли силового представителя восточноевропейского преступного синдиката, который оказывает давление на судоходного магната Джорджио Галло.

Последний был пойман на контрабанде кокаина через океан, когда Береговая охрана изъяла очередную партию наркотиков. Нико прибывает в Майами, чтобы поставить ультиматум бизнесмену и заставить его вернуть утраченный груз.

Разработчики не просто упоминают Нико в разговорах или на фотографиях, они сделали его полноценным участником двух сюжетных кат-сцен. Главные герои игры, Джейсон и Люсия, участвуют в рискованной операции по перехвату наркотиков у конкурентов, чтобы спасти жизнь магната. По завершении миссии Нико лично забирает груз, демонстрируя, что за 18 лет он превратился из бедного иммигранта во влиятельную фигуру в преступном мире.

Кадры с Нико / Коллаж из X

Самой большой неожиданностью для сообщества стало возвращение оригинального актера озвучки Майкла Холлика. В свое время у актера были разногласия с Rockstar Games по поводу гонораров, однако разработчики смогли привлечь его к работе над новой частью.

Увидеть его снова во плоти, с седыми волосами – это замечательный момент,

– заявил журналист Зак Звизен из Kotaku.

Во время появления Нико внимательные фанаты заметили несколько интересных "пасхалок". В частности, фраза Джорджио "Папочка вернулся, с*чки!" цитирует первые слова из интро Grand Theft Auto IV. Кроме того, в диалогах Нико упоминает, что "не отнимал ничьей жизни с 2012 года".

Появление Беллика вновь подогрело слухи о возможном выходе ремейка Grand Theft Auto IV или даже будущем дополнении к новой части, где именно он может выступить в роли главного героя.