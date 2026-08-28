Процесс угона автомобилей станет гораздо более реалистичным и сложным, сообщает IGN.

Как угонять автомобили в GTA 6?

В предыдущих частях франшизы разработчики предлагали игрокам слишком простую систему. Раньше игроку достаточно было нажать одну кнопку, чтобы герой мгновенно сел и завел любое транспортное средство, независимо от его класса или стоимости.

Теперь авторы решили усложнить эту задачу. В ходе прохождения игры игроки получат возможность выбора.

Например, чтобы проникнуть в припаркованный спорткар, можно разбить окно и быстро запрыгнуть внутрь. Однако этот способ привлечет много лишнего внимания из-за шума. Другой вариант – использовать специальную линейку для вскрытия замков. Этот инструмент потребует от игрока прохождения короткой мини-игры с помощью аналогового джойстика контроллера.

Кроме того, разработчики добавили специальное приложение для смартфона под названием Waink. Оно позволяет сканировать припаркованные автомобили и узнавать, закрыл ли владелец двери, работает ли сигнализация и включен ли датчик слежения. Также приложение показывает стоимость машины на черном рынке и цену ее легальной регистрации.

Подробнее о GTA 6: смотрите видео

При этом все эти способы не будут доступны сразу с начала игры, а будут разблокироваться по ходу прохождения, чтобы обеспечить ощущение прогресса в освоении навыков угона автомобилей.

Мы добавили несколько уровней классификации автомобилей. Раньше вы могли просто нажать кнопку, чтобы автоматически завести и угнать любое транспортное средство. Мы посчитали, что это лишает игру большого потенциала с точки зрения прогресса и принятия решений игроками,

– прокомментировал соруководитель студии Rockstar North Роб Нельсон.

При этом вы по-прежнему сможете с самого начала покататься на лучших машинах. Для этого, как принято в серии, достаточно будет встретить нужную машину в пробке и просто выкинуть из нее водителя.

Революционная GTA 6 выйдет уже 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X|S.