Процес викрадення автомобілів стане набагато реалістичнішим і складнішим, повідомляє IGN.

Як викрадати автомобілі у GTA 6?

У попередніх частинах франшизи розробники пропонували гравцям занадто просту систему. Раніше гравцеві вистачало натискання однієї кнопки, щоб герой миттєво сів та завів будь-який транспортний засіб, незалежно від його класу чи вартості.

Тепер автори вирішили ускладнити це завдання. Під час проходження гравці отримають можливість вибору.

Наприклад, щоб проникнути в припаркований спорткар, можна розбити вікно та швидко застрибнути всередину. Однак цей спосіб приверне багато зайвої уваги через галас. Інший варіант – використати спеціальну лінійку для відмикання замків. Цей інструмент вимагатиме від гравця проходження короткої мінігри за допомогою аналогового стіка контролера.

Крім того, розробники додали спеціальний додаток для смартфона під назвою Waink. Він дозволяє сканувати припарковані автомобілі та дізнаватися, чи зачинив власник двері, чи працює сигналізація та чи діє датчик стеження. Також додаток показує вартість машини на чорному ринку та ціну її легальної реєстрації.

Розширений погляд на GTA 6: дивіться відео

При цьому, усі ці способи не будуть доступні одразу від початку гри, а розблоковуватимуться по ходу аби забезпечити відчуття прогресії навички крадіжки авто.

Ми додали кілька рівнів класифікації автомобілів. Раніше ви могли просто натиснути кнопку, щоб автоматично завести та вкрасти будь-який транспортний засіб. Ми відчули, що це залишає поза грою багато потенційного ігрового процесу з погляду прогресу та прийняття рішень гравцями,

– прокоментував співкерівник студії Rockstar North Роб Нельсон.

При цьому, ви все ще зможете одразу зі старту покататися на найкращих автівках. Для цього, традиційно для серії, достатньо буде зустріти бажане авто в пробці та просто викинути з нього водія.

Революційна GTA 6 вийде вже 19 листопада 2026 року на PS5 та Xbox Series X|S.