Илон Маск является известным геймером и, в частности, фанатеет от видеоигр компании Activision Blizzard, сообщает 24 Канал.

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О своих предпочтениях в области видеоигр, Маск часто рассказывал в соцсети Х (бывший твиттер) и этим уже никого не удивишь.

Однако недавно миллиардер подтвердил интересную и несколько пикантную историю из личной жизни, связанную с виртуальными развлечениями и его бывшей девушкой Эмбер Герд.

Оказалось, что Илону настолько понравилась персонажка Mercy из многопользовательского шутера Overwatch, что он даже просил Герд нарядиться в ее образ для интимных ролевых игр.

Это стало известно благодаря биографу владельца Space X, который внес эту информацию в новейшую книгу о своем заказчике.

В подтверждение пикантной истории, Илон поделился фотографией девушки в этом образе, чем разделил геймерское сообщество на два лагеря.

Эмбер Герд в образе Mercy / Фото из соцсети Х

Хотя сам миллиардер написал, что "это было потрясающе" и часть поклонников Overwatch остались приятно удивлены "косплеем" голливудской звезды, другие наоборот начали насмехаться над ним, отметив, что костюм выглядит "дешевым".

Это звучит особенно обидно, учитывая, что Герд занималась изготовлением наряда целых два месяца, как сообщил биограф Уолтер Айзексон.

К когорте критиков даже присоединилась актриса, исполнившая роль Mercy в самой игре Blizzard.

Она пошутила над нарядом Эмбер и сказала, что в нем просматривается "заводской брак", словно он был сделан компанией Tesla.

Конечно, у каждого есть свое мнение, но фанаты Герд и Overwatch, скорее всего, остались довольны увиденным.