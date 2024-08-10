Microsoft Flight Simulator 2024 осуществит мечту геймеров – разработчики анонсировали амбициозную механику

Глава разработки Microsoft Flight Simulator 2024 Хорхе Нойман рассказал об амбициозном замысле, который выведет будущий проект на новый уровень.

Релиз новой части Microsoft Flight Simulator запланирован на 19 ноября 2024 года, а в то время разработчики продолжают подогревать интерес к проекту.

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Новый симулятор позволит покинуть пределы самолета

Будущую игру рекламируют как лучшую и самую реалистичную часть серии, но похоже амбиции разработчиков на этом не заканчиваются.

В интервью изданию PC Gamer руководитель разработки Microsoft Flight Simulator с Asobo Studio Хорхе Нойман рассказал, что проект будет иметь действительно беспрецедентные механики.

Самой захватывающей из них станет возможность выйти из самолета и просто пойти на прогулку куда угодно.

Вы можете буквально пройти по своей любимой горной тропе к своей любимой хижине в горах; посидеть на озере; увидеть закат, – говорит Нойман.

При этом маршруты прогулок не будут ограничены лишь земной поверхностью, поскольку игрокам дадут возможность приземляться на корабли, вроде авианосцев.

Ветеран индустрии сравнил впечатления от прогулок на судах со "средой шутеров от первого лица".

Отмечают, что этот беспрецедентный уровень масштаба будет в значительной степени достигнут путем импорта топографических данных с карт Bing. Кроме того, благодаря машинному обучению Microsoft Flight Simulator 2024 получит реалистичную флору и фауну.