Игрок Minecraft построил в игре собственную версию Пандоры из фильма Аватар: увлекательные фото

Удивительно талантливый игрок Minecraft создал в игре собственную Пандору из вселенной фильма Аватар, наполненную пейзажами от которых перехватывает дыхание. Удивительные фото – в материале.

Умелый поклонник Minecraft построил удивительную копию Пандоры из культового фильма Джеймса Кэмерона в игре.

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Minecraft позволяет игрокам создавать почти все: от копии Земли до воспроизведения целой другой игры.

Геймер с ником illyrioo на Reddit, продемонстрировал широкой публике свой масштабный проект – биосферу планеты Пандора, представленной в фильме Джеймса Кэмерона "Аватар".

Мир illyrioo / Фото с Reddit

На зрелищных скриншотах видны гигантские скалы, плавучие острова, водопады и разные виды растений.

Мир illyrioo / Фото с Reddit

Удивительные пейзажи действительно напомнили многим игрокам не только фильм, но и трейлер предстоящей игры от Ubisoft – Avatar: Frontiers of Pandora.

Мир illyrioo / Фото с Reddit

Согласно комментариям автора проекта, в этой удобной для выживания среде есть пещеры, пустынные деревья и ресурсы, которые делают его еще более привлекательным.

Мир illyrioo / Фото с Reddit

Свое творение геймер выложил в свободный доступ чтобы каждый желающий мог насладиться Пандорой в кубическом мире игры Mojang.

Сообщество поклонников Minecraft на Reddit сошлось во мнении, что это, вероятно, одна из самых крутых пользовательских карт, представленных на портале за долгое время.

Мир illyrioo / Фото с Reddit

Некоторые также советовали автору построить промышленную мегабазу, раскинувшуюся по Пандоре.

По словам illyrioo, он, по всей вероятности, создаст обновленную версию этой карты в будущем и, возможно, рассмотрит эту и другие интересные идеи игроков.