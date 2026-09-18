CoD Modern Warfare 4 обрела своего антагониста – Мадс Миккельсен появился в новом трейлере игры

Activision представила новый трейлер шутера Call of Duty: Modern Warfare 4 на выставке Tokyo Game Show. Главной неожиданностью видео стало появление известного актера Мадса Миккельсена.

Разработчики показали, что персонаж Мадса Миккельсена будет противостоять капитану Прайсу и, следовательно, станет главным антагонистом сюжетной кампании будущего шутера, сообщает 24 Канал.

Какой сюжет ждет игроков в новой CoD?

Датский актер получил роль пока что неназванного злодея, которому придали его внешность с помощью технологии цифрового сканирования.

Несмотря на то, что Activision пока не раскрыла подробностей об этом персонаже, его появление уже вызвало бурную реакцию среди поклонников серии, которые рады появлению актера такого калибра в любимой игре.

К тому же сюжетная линия Modern Warfare 4 обещает стать одной из самых интересных за последнее время. В ней легендарный капитан Прайс частично вышел из-под контроля командования и заключил союз с представителями наркокартеля. Из-за этого остатки спецотряда Task Force 141 под руководством другого культового бойца – Саймона "Гоуста" Райли – начали охоту на своего бывшего командира.

Однако финал трейлера позволяет предположить, что рано или поздно эти стороны конфликта будут вынуждены объединиться, чтобы противостоять персонажу Миккельсена, представляющему общую угрозу для каждого из них.

Я заставлю тебя умолять о пощаде, когда все и все, кто тебе дорог, умрут так, как ты даже представить себе не можешь,

– сказал неназванный антагонист в исполнении Мадса Миккельсена капитану Прайсу.

Трейлер игры: смотрите видео

Кроме того, вся эта драма развернется вокруг масштабного вооруженного конфликта между Северной и Южной Кореей, в котором игроки также примут непосредственное участие.

Выход Modern Warfare 4 запланирован на 23 октября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch 2.