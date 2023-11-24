В Mortal Kombat 1 нашли еще одно секретное "бруталити": интересное видео

Поклонники Mortal Kombat 1 узнали, как активировать секретное "бруталити" камео-персонажа из Kombat Pack 1 – Тремора. Интересное видео находки – в материале.

Дополнение Kombat Pack 1 добавило в последнюю итерацию известного файтинга немало новых персонажей, а с ними и целый ряд брутальных завершающих ударов, некоторые из которых оказались секретными.

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Пользователь X (бывший твиттер) под ником MK_habit_addict был одним из первых игроков в мире, нашедших секретный прием Тремора – нового персонажа системы камео.

Он заключается в вариации "бруталити" под названием "Rock Away", во время которого Тремор обрушивает на голову противника валун, на котором затем загорается печальный эмодзи. Альтернативой этому удару является аналогичный, где в конечной сцене эмодзи имеет счастливое лицо.

Эта небольшая, но интересная находка изрядно утешила фанатов MK. А вскоре другие поклонники игры обнаружили комбинацию, необходимую для выполнения этого удара.

Секретное бруталити: смотреть видео

Хотя это "бруталити" вряд ли войдет в список лучших или самых зрелищных в игре, оно дает поклонникам надежду, что в Mortal Kombat 1 их ожидает еще немало нераскрытых секретов.