Фанат Palworld показал трюк из Fortnite, который поможет легко поймать одного из лучших друзей в игре

Поклонник хитовой видеоигры Palworld показал интересный трюк, очевидно вдохновленный Fortnite, который, впрочем поможет вам без лишних хлопот поймать одного из лучших "друзей" в проекте Pocket Pair.

Ажиотаж вокруг Palworld и не думает спадать, а в сети появляются все новые и новые интересности связанные с игрой.

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Совсем недавно геймер поразил сообщество невероятным городом построенным в игре, а вот другой пользователь Reddit поделился полезным трюком.

Игрок под ником Lofus1989 отправился в путешествие чтобы поймать Jormuntide – грозного "друга" 45-го уровня о котором мечтают многие фанаты Palworld.

Обычно, это дело совсем не из легких, конечно если вам не повезет при шансе в 0,03%. Однако сообразительный геймер нашел способ сделать ловлю гиганта на удивление легкой.

Вооружившись ружьем и запасом древесины, Lofus1989 построил небольшую квадратную коробку и запер себя в ней.

Jormuntide в желании расправиться с оппонентом, продвигал голову сквозь текстуры, но не мог нанести ему вреда, поэтому наш герой легко снизил здоровье "друга" до нужного уровня и поймал его в одну из своих сфер.

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В комментариях к видео немало игроков выразили отчаяние, что не додумались до такого простого метода самостоятельно, а еще несколько пошутили о том, что Lofus1989 соединил тактику боя из Fortnite и Palworld.

Так или иначе, но этот метод пригодится желающим пополнить свою коллекцию "друзей" таким интересным экземпляром как Jormuntide.