Редактор модов для The Witcher 3 только что вышел, но фанат уже создал кое-что очень интересное

Как и обещала студия CD Projekt Red, 21 мая вышел долгожданный Redkit. Этот официальный инструмент для The Witcher 3 позволяет создавать модификации – новые сюжеты, сцены, задания, предметы и даже целые локации. Прошло всего несколько дней с того момента, а один из пользователей уже предлагает мод, возвращающий нас в мир первой части трилогии.

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Мод под названием The Witcher 1 Maps был загружен на Nexus Mods пользователем AngryCatster всего через семь часов после того, как CD Projekt Red объявили о выпуске Redkit. Он позволяет игрокам посетить локации из оригинальной игры 2007 года, но с поправкой на лучшую графику, текстуры и освещение.

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Мод включает в себя такие карты, как Дамба Визимы, Храмовый квартал, Торговый квартал и Старая Визима.

Как выглядит один из первых модов для The Witcher 3 на Redkit: видео

Интересно, что AngryCatster объединил все эти локации в один целостный уровень, что означает, что игрокам не придется сталкиваться с надоедливыми экранами загрузки, которые преследовали в оригинале.

Ни в одной из локаций нет NPC. Кроме того, иногда возникает проблема падения за пределы текстур. Однако стоит напомнить, что этот мод вышел чрезвычайно быстро, поэтому ничего удивительного в этом нет. Возможно, в дальнейшем это новое пространство будет наполнено дополнительным контентом как самим создателем, так и сторонними разработчиками, которые захотят развить идею. Пока же это лишь замечательный живописный тур по ностальгическим локациям, который показывает, как много сообщество может сделать с Redkit.

Инструмент поможет сообществу создавать массивные моды для игры размером с целые DLC, где будут новые сюжеты, квесты, награды, предметы, персонажи и многое другое. Однако понятно, что для подобного масштаба нужно немало времени, особенно, если над модом будет работать один человек.