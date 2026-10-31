Духовный наследник Mass Effect – ветераны BioWare продемонстрировали 40 минут геймплея Exodus

Archetype Entertainment выпустила 40-минутное видео с геймплеем своей новой космической RPG Exodus. Проект от ветеранов BioWare может заинтересовать поклонников закрывшейся студии.

Проект, разрабатываемый бывшими создателями легендарной серии Mass Effect, обещает геймерам новую галактику для исследования и увлекательный игровой процесс, фрагмент которого как раз и показали в новом видео, сообщает 24 Канал.

Старая добрая Mass Effect в новой обложке?

Главным героем игры выступает Джун Аслан – наследник династии Странников, которые провели человечество через галактику после экологической катастрофы на Земле.

В представленном фрагменте геймплея команда героя освобождает умную амфибийную расу Кей от воинственной группировки людей.

Игровой процесс Exodus содержит немало элементов, которые сразу напоминают поклонникам BioWare легендарную космическую серию ныне закрытой студии.

В частности, боевая система от третьего лица предлагает использовать довольно знакомое колесо способностей для выбора оружия или отдачи указаний напарникам.

Игроку придется сочетать стрельбу и использование "абилок", которые напрямую влияют на показатели врагов – здоровье, щиты или броню.

Игровой процесс Exodus: смотрите видео

Важной составляющей игры является система моральных решений и отношений с командой. Интерфейс уведомляет игрока о реакции соратников на его поступки.

В игровом демо также показано, как реплика в диалоге может привести к мгновенной ликвидации врага или мирному разрешению конфликта.

В конце миссии перед Джуном встает выбор, который определяет будущее целого вида и влияет на возможность улучшения собственного корабля.

Невооруженным глазом видно продолжение идей Mass Effect во всех аспектах игры, поэтому фанатам серии стоит хотя бы дать шанс Exodus от Archetype Entertainment.

Вместо сбора подписей под петициями лучше направить энергию на поддержку новых проектов, над которыми работают бывшие разработчики,

– считает автор издания Kotaku Эш Парриш.

Релиз игры запланирован на 7 апреля 2027 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.