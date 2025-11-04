В социальных сетях появились фото, на которых якобы изображен новенький компьютерный клуб для геймеров Северной Кореи, сообщает 24 Канал со ссылкой на tom's Hardware.

Стоит внимания Сборная мечты: как выглядел бы "золотой состав" Украины по Counter-Strike

Кому разрешено быть геймером в КНДР?

Пользователь соцсети X под ником INIYSA поделился фотографиями с "PC Bang" – северокорейского компьютерного клуба.

Интересно, что "PC Bang" – это условное название такого типа заведений, а сам термин происходит из Южной Кореи и означает буквально "комната с ПК".

Ниже 38-й параллели существуют тысячи подобных клубов, однако в КНДР они являются чем-то экстраординарным.

На представленных фото можно увидеть вполне привычный дизайн и архитектуру, а также современные ПК с крутыми мониторами Asus ROG.

На рабочих столах красуются ярлыки большого количества AAA проектов, популярных по всему миру. В частности, можно увидеть FIFA, Call of Duty, Rainbow Six, Crysis, Far Cry и тому подобное.

Однако не все так просто, ведь INIYSA утверждает, что это премиальное заведение находится в новом районе Пхеньяна, в котором разрешено проживать только высшей элите страны и "друзьям" диктатора Ким Чен Ына.

Кроме того, многопользовательские игры вероятно ограничены локальными сетями, поэтому северокорейские геймеры не смогут поиграть с "коллегами" из других стран.

Таким образом, северокорейская изоляция от мира сохраняется даже в индустрии видеоигр.