Фанат Skyrim побил рекорд, державшийся целых 3 года

Поклонник The Elder Scrolls V Skyrim обновил игровой рекорд, который продержался 3 года, убив одного из самых сильных врагов в игре за удивительно короткое время.

Ужасный Эбонитовый воин является настоящим ночным кошмаром для фанатов Skyrim, ведь по версии большинства геймеров, именно он является самым сложным боссом в культовой RPG от Bethesda.

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Его сложность даже породила среди поклонников проекта отдельную категорию спидранов, в которой те соревнуются в том, кто же как можно быстрее одолеет грозного оппонента.

Так, предыдущий мировой рекорд принадлежал геймеру под ником Waz и и составил 14 минут и 27 секунд. Именно за столько игрок 3 года назад сумел достичь нужного уровня, призвать босса и получить желаемую победу.

Совсем недавно пальму первенства в этом вопросе перехватил спидранер Nucular, которому удалось существенно улучшить время предшественника – 11 минут 47 секунд.

Рекордный забег – смотреть видео

Наиболее удивительным стало то, что для победы над оппонентом игроку понадобился всего лишь 1 удар топора.

Кроме того, новоявленный рекордсмен утверждает, что способен улучшить собственное время и пообещал повторить забег, уложившись в 10 минут, поэтому совсем скоро возможно еще одно обновление рекорда.