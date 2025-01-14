Игрок STALKER 2 сделал пародию на львовских риелторов и завирусился в TikTok

Игрок STALKER 2: Сердце Чернобыля создал юмористический ролик в котором спародировал показ квартиры от риелторов. Видео получилось удивительно забавным и быстро завирусилось в соцсетях.

Зона в STALKER 2 получилась настолько замечательным и атмосферным местом, что некоторым геймерам действительно хочется остаться в ней "жить", к тому же в игре от GSC Game World уже появились собственные риелторы, а точнее пародия на них, информирует 24 Канал.

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Получилось слишком реалистично

Пользователь TikTok под ником @vasyl.bhd поделился коротким роликом, в котором спародировал известные видео риелторов, где те показывают квартиры, часто явно приукрашивая детали и умалчивая их недостатки.

Правда, как видеоряд для такого "показа" геймер использовал одну из локаций STALKER 2 и попал с этим прямо в яблочко.

Пародия на риелторов в STALKER 2 – смотрите видео

Виртуальная демонстрация "четырех комнатной квартиры на Левандовке" вышла настолько удачной сатирой, что сразу завирусилась в TikTok, набрав более 100 тысяч просмотров за три дня.

Жил там, соседи постоянно что-то про Монолит говорят,

– шутят геймеры в комментариях.

Ролик уже вышел далеко за пределы TikTok и пошел "гулять" другими соцсетями, веселя людей и попутно популяризируя и без того хитовую видеоигру.