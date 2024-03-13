Обновление Stardew Valley внесет важное изменение в процесс вырубки деревьев

Разработчик симулятора фермы Stardew Valley - ConcernedApe продолжает подогревать интерес к предстоящему обновлению 1.6, которое принесет в игру немало важных изменений, в том числе и в процессе вырубки деревьев.

Поклонники Stardew Valley уже 19 марта смогут окунуться в любимый проект по-новому, ведь именно в этот день в версии игры на ПК появится то, что поменяет немало вещей.

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Патч 1.6 станет первым масштабным обновлением за долгое время и будет включать обширный перечень изменений и нововведений. Новые фестивали, более 100 новых диалоговых реплик, возможность одевать шляпки на домашних любимцев и многое другое.

И вот разработчик Эрик Барон сообщил, что в дополнение ко всему, в игре существенно изменится процесс вырубки фруктовых деревьев.

Ранее, если игрок срубал такое растение, то получал взамен только древесину. Это было весьма несправедливо, ведь фруктовые деревья в Stardew Valley являются одними из самых ценных культур, поэтому необходимость их уничтожения наносила большую боль и финансовые потери виртуальным фермерам.

Однако с обновлением 1.6, срезание фруктового дерева в дополнение к материалу будет давать саженец, который потом можно будет пересадить.

К тому же от качества плодов из оригинальных деревьев будет зависеть скорость, с которой новые саженцы будут расти, что даст игрокам возможность лучше контролировать свои фермерские стратегии выращивания урожая.