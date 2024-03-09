Фанаты Starfield разъярены, что разработчики исправили "самую лучшую ошибку" в игре

Поклонники космической RPG Starfield от Bethesda не на шутку расстроились, когда увидели, что среди прочего новый патч для игры исправляет одну из "самых лучших" ошибок проекта.

Starfield как и любую другую видеоигру студии Bethesda трудно назвать идеальной в плане отсутствия багов, однако некоторые из них были весьма полезными для геймеров.

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Например, в самом начале сюжетной линии, игрок мог получить в свое распоряжение один из лучших космических костюмов в игре – The Mark 1.

Для этого достаточно было подойти к витрине с ним и нацелиться в щель между стеклами, вместо того чтобы прокачивать навыки взлома и открывать удивительно сложный замок.

Однако, патч 1.10.30 убрал такую возможность, что изрядно расстроило немало поклонников, о чем те заявили в частности на сабредите, посвященном игре.

О нет! Это был не баг, это была фича!, – написал пользователь Reddit под ником NeroToro.

К нему присоединились и другие геймеры, некоторые из которых были ну очень радикальными, как вот Zelda_is_Dead, который выпалил: "Теперь игра для меня мертва".

Тот самый костюм / Фото Bethesda

Однако, как всегда, нашлись и сторонники разработчиков.

Слава богу, они это исправили; Я ненавидел себя за то, что брал его в начале каждого прохождения..., – написал BruhMomentum6968.

И действительно, в сказанном геймером есть зерно истины, ведь прохождение Starfield может заиграть новыми красками, если не получить такое мощное снаряжение в течение первых часов, а потом и кровью заслужить его в боях против космических пиратов и других опасностей вселенной игры.