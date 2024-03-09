Starfield як і будь-яку іншу відеогру студії Bethesda важко назвати ідеальною у плані відсутності багів, одначе деякі з них були вельми корисними для геймерів.

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Наприклад, на самому початку сюжетної лінії, гравець міг отримати у своє розпорядження один з кращих космічних костюмів у грі – The Mark 1.

Для цього достатньо було підійти до вітрини з ним та націлитися у шпарину між склом, замість того аби прокачувати навички злому та відкривати напрочуд складний замок.

Однак, патч 1.10.30 прибрав таку можливість, що неабияк засмутило чимало шанувальників, про що ті заявили зокрема на сабредіті, присвяченому грі.

О ні! Це був не баг, це була фіча!, – написав користувач Reddit під ніком NeroToro.

До нього приєдналися й інші геймери, деякі з яких були ну дуже радикальними, як от Zelda_is_Dead, який випалив: "Тепер гра для мене мертва".

Той самий костюм / Фото Bethesda

Однак, як завжди, знайшлися й прибічники розробників.

Слава богу, вони це виправили; Я ненавидів себе за те, що брав його на початку кожного проходження…, – написав BruhMomentum6968.

І справді, в сказаному геймером є зерно істини, адже проходження Starfield може заграти новими барвами, якщо не отримати таке потужне спорядження протягом перших годин, а потом і кров'ю заслужити його у боях проти космічних піратів та інших небезпек всесвіту гри.