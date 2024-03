Весенняя распродажа в Steam: что можно забрать по лучшим скидкам

В игровом магазине Steam стартовала весенняя распродажа, предлагая скидки до 90 процентов. Мы проверили, какие игры доступны по самой приятной цене.

Стоит отметить, что цены упали не только на малобюджетные проекты, но и на AAA-хиты, такие как Cyberpunk 2077. Поэтому не медлите, ведь распродажа продлится только до 19:00 21 марта.

Что интересного

Прежде всего вам точно стоит обратить внимание на Baldur's Gate 3 , которая стала игрой 2023 года по версии The Game Awards и самого Steam. Она подешевела на 10 процентов, что в целом довольно скромно. Сейчас игра стоит 809 гривен .

Уже упомянутый Cyberpunk 2077 потерял 50 процентов своей цены и теперь стоит 549 гривен вместо 1099 гривен.

Grand Theft Auto V: Premium Edition отдают за 313 гривен со скидкой в целых 63 процента.

Интересным предложением является Left 4 Dead 2, которая сейчас стоит всего 22 гривны, предлагая скидку 90 процентов. Это зомби-шутер от первого лица, который игроки оценили весьма высоко после выхода игры в 2009 году.

Red Dead Redemption 2 будет стоить вам всего 269 гривен в обычной версии и 524 гривны в Ultimate Edition вместо 1499 гривен. Проект получил более 175 наград "Игра года" и более 250 наивысших оценок от критиков и обозревателей.

Kingdom Come: Deliverance, реалистичное приключение в средневековом сеттинге, которое погрузит вас в историю Священной Римской империи, стоит всего 159 гривен в обычные версии и 213 гривен в Royal Edition (с дополнениями). Эта игра имеет украинский перевод теста.

Hogwarts Legacy обойдется в 799 гривен вместо 1599 гривен в обычном издании или 924 гривны за делюкс-издание, которое, по нашему мнению не стоит переплаты. Оно добавляет в игру лишь несколько элементов – тестрала для полетов, которым не так удобно управлять, как метлой, и один набор не самых лучших костюмов, без которых вы легко проживете. В свое время делюкс-издание давало игрокам ранний доступ к игре, однако сейчас оно почти не имеет смысла.

Вы также можете найти очень приятные скидки на всю серию Far Cry (от 36 гривен), Star Wars (от 59 гривен), DOOM, Civilization, Resident Evil, Call of Duty, Need for Speed, Borderlands, Halo, Monster Hunter, Assassin's Creed, Hitman, The Elder Scrolls, Fallout и многие другие.