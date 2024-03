Весняний розпродаж у Steam: що можна забрати за найкращими знижками

В ігровому магазині Steam стартував весняний розпродаж, пропонуючи знижки до 90 відсотків.. Ми перевірили, які ігри доступні за найприємнішою ціною.

Варто зазначити, що ціни впали не лише на малобюджетні проєкти, а й на AAA-хіти, такі як Cyberpunk 2077. Тож не зволікайте, адже розпродаж триватиме лише до 19:00 21 березня.

Що цікавого

Перш за все вам точно варто звернути увагу на Baldur's Gate 3 , яка стала грою 2023 року за версією The Game Awards та самого Steam. Вона подешевшала на 10 відсотків, що загалом досить скромно. Зараз гра коштує 809 гривень .

Уже згаданий Cyberpunk 2077 втратив 50 відсотків своєї ціни й тепер коштує 549 гривень замість 1099 гривень.

Grand Theft Auto V: Premium Edition віддають за 313 гривень зі знижкою в цілих 63 відсотки.

Цікавою пропозицією є Left 4 Dead 2, яка зараз коштує всього 22 гривні, пропонуючи знижку 90 відсотків. Це зомбі-шутер від першої особи, який гравці оцінили вельми високо після виходу гри у 2009 році.

Red Dead Redemption 2 буде коштувати вам усього 269 гривень у звичайній версії та 524 гривні в Ultimate Edition замість 1499 гривень. Проєкт отримав понад 175 нагород "Гра року" та понад 250 найвищих оцінок від критиків та оглядачів.

Kingdom Come: Deliverance, реалістична пригода у середньовічному сеттингу, яка занурить вас в історію Священної Римської імперії, коштує всього 159 гривень у звичайні версії та 213 гривень у Royal Edition (з доповненнями). Ця гра має український переклад тесту.

Hogwarts Legacy обійдеться в 799 гривень замість 1599 гривень у звичайному виданні або 924 гривні за делюкс-видання, яке, на нашу думку не варте переплати. Воно додає в гру лише кілька елементів – тестрала для польотів, яким не так зручно керувати, як мітлою, та один набір не найкращих костюмів, без яких ви легко проживете. Свого часу делюкс-видання давало гравцям ранній доступ до гри, однак зараз воно майже не має сенсу.

Ви також можете знайти дуже приємні знижки на всю серію Far Cry (від 36 гривень), Star Wars (від 59 гривень), DOOM, Civilization, Resident Evil, Call of Duty, Need for Speed, Borderlands, Halo, Monster Hunter, Assassin's Creed, Hitman, The Elder Scrolls, Fallout та багато інших.