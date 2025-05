Смесь Skyrim и Elden Ring – в Steam набирает популярность новая ролевая игра

Состоялся релиз Tainted Grail The Fall of Avalon – игры, напоминающей одновременно Skyrim и Elden Ring. В Steam проект получает положительные отзывы и демонстрирует рост количества игроков.

Если вы когда-то хотели увидеть как выглядел бы Skyrim от FromSoftware, то разработчики из Questline создали проект именно для вас, сообщает 24 Канал.

Стоит внимания На ПК можно получить сразу 6 бесплатных видеоигр в Steam, Epic Games Store и GOG

Интересная инди-RPG для фанатов Skyrim и Elden Ring

Игра с открытым миром под названием Tainted Grail: The Fall of Avalon сочетает легенды о короле Артуре с эстетикой темного фэнтези и точно придется по вкусу геймерам, которые ждут релиз The Elder Scrolls 6.

Проект от студии Questline Questline даст игрокам возможность окунуться в падший мир через 600 лет после гибели известного мифического правителя.

Геймерам обещают три основных региона, а также разветвленную сюжетную линию и сотни побочных заданий, которые скрывают уникальные предметы, опасные подземелья и многое другое.

Трейлер игры – смотрите видео

Кроме того, игроков ожидает разнообразный игровой процесс с возможностью создания различных "билдов".

Проект уже получил признание от пользователей Steam, а рейтинг рецензий на игру на платформе держатся на уровне "очень положительные".

Tainted Grail: The Fall of Avalon доступна на PS5 (1499 гривен), Xbox Series X|S (1150 гривен) и ПК (Steam 835 гривен).