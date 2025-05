Суміш Skyrim та Elden Ring – у Steam набуває популярності нова рольова гра

Відбувся реліз Tainted Grail The Fall of Avalon – гри, яка нагадує одночасно Skyrim та Elden Ring. У Steam проєкт отримує схвальні відгуки та демонструє ріст кількості гравців.

Якщо ви колись бажали побачити як виглядав би Skyrim від FromSoftware, то розробники з Questline створили проєкт саме для вас, повідомляє 24 Канал.

Цікава інді-RPG для фанатів Skyrim та Elden Ring

Гра з відкритим світом під назвою Tainted Grail: The Fall of Avalon поєднує легенди про короля Артура з естетикою темного фентезі та точно буде до смаку геймерам, які чекають на реліз The Elder Scrolls 6.

Проєкт від студії Questline дасть гравцям змогу поринути у занепалий світ через 600 років після гибелі відомого міфічного правителя.

Геймерам обіцяють три основні регіони, а також розгалужену сюжетну лінію та сотні побічних завдань, які приховують унікальні предмети, небезпечні підземелля та багато іншого.

Окрім того, на гравців очікує розмаїтий ігровий процес з можливістю створення різних "білдів".

Проєкт вже отримав визнання від користувачів Steam, а рейтинг рецензій на гру на платформі тримаються на рівні "дуже схвальні".

Tainted Grail: The Fall of Avalon доступна на PS5 (1499 гривень), Xbox Series X|S (1150 гривень) та ПК (Steam 835 гривень).